澳洲政府近日呼籲國際獨立調查新冠病毒源頭，因此與中國鬧僵，北京準備對澳洲大麥徵收反傾銷稅報復。澳洲媒體12日又報導，陸方已暫停向4間澳洲屠宰場採購紅肉，不清楚是否屬於最新的報復行動。

澳洲廣播公司報導，中國暫停向位於昆士蘭的Kilcoy Pastoral、Beef City、Dinmore，以及新南威爾士省的Northern Cooperative Meat屠宰場進口肉類。但中方並未將屠宰場除名，它們的許可證仍然有效。上述4間屠宰場的肉類出口，約佔澳洲輸中牛肉出口總量的35%，今年的銷售額有望達35億美元。

澳洲貿易部長伯明翰表示，政府周一（11日）才獲中方知會，將暫停進口澳洲肉類，據悉背後原因與技術問題有關，部分可追溯至逾1年前。他已與官員及業界人士商討對策，將與兩國政府及業界合作尋求解決辦法，讓出口盡快回復正常。

澳洲肉類工業委員會指，業界一直嚴格遵守中國的進口規定，此前也發生過類似事件，並指這是貿易及市場准入問題，正與聯邦政府緊密合作應對。

(中時 )