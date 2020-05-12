備受矚目的吉美建設，每每推案總是造成市場搶購熱潮，此次吉美建設機構選在臨近台北市信義區的木柵高工旁的文教特區推出「吉美信義」，12日並舉辦了隆重的新建工程開工動土典禮，包括家美建設機構董事長蔡竹雄、吉美建設總經理林進輝等政商界人士到場，參加此次的盛會。

吉美建設總經理林進輝表示，「吉美信義」的新建大樓是樓高14層、地下4層，共推出108戶，訴求重點用中小坪數，最符合目前的都會型消費者購屋需求。

林進輝總經理表示，台北市東區的大安及信義區因土地供給稀少及建案飽和，再加上房價處於相對高點，反觀一個隧道之隔的文山木柵地區，不僅擁有政治大學及世新等文教特區，且房價是北市信義大安區不到一半價錢，對於購屋族來說是最聰明的買房選擇。

房產專家指出，「吉美信義」所在的萬芳路不僅擁有綠林及市區罕見優質生活空間，且又有捷運及完善的醫療機構及生活圈；「吉美信義」所在的萬芳生活圈擁捷運文湖線萬芳醫院站，周邊綠地且學區皆備，人文氣息；區內有興隆國小、興德國小、興華國小、萬芳國中，另外還有私立再興中學、中國科技大學、台灣警察專科學校等；運動休閒方面，包括文山運動中心，泳池、羽球場設施規劃完整，擁有豐富休閒機能。

(中時電子報)