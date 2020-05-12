5月12日是國際護師節，衛生福利部執行長王必勝感謝防疫的護理同仁，特地捎上卡片祝福。桃園療養院護理師因支援機場防疫、鑽石公主號返台包機，及桃園長照機構照護備極辛勞，院長邱献章也在這屬於護理師們的重要日子，對全體同仁獻上滿滿祝福。

邱献章昨天也帶著同仁快閃門診、日間留院、青少年健康學園及各病房，祝福辛勤工作的護理師同仁護師節快樂。桃園療養院11日也帶著部長陳時中的感謝函，到桃園各鄉鎮市公所，對第一線同仁連日受理紓困作業辛勞表示感謝。

(中時 )