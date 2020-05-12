國際護師節 衛福部捎來祝福 17:052020/05/12 中時 楊宗灝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 衛福部桃園療養院12日慶祝國際護師節。(桃園療養院提供／楊宗灝桃園傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 5月12日是國際護師節，衛生福利部執行長王必勝感謝防疫的護理同仁，特地捎上卡片祝福。桃園療養院護理師因支援機場防疫、鑽石公主號返台包機，及桃園長照機構照護備極辛勞，院長邱献章也在這屬於護理師們的重要日子，對全體同仁獻上滿滿祝福。 邱献章昨天也帶著同仁快閃門診、日間留院、青少年健康學園及各病房，祝福辛勤工作的護理師同仁護師節快樂。桃園療養院11日也帶著部長陳時中的感謝函，到桃園各鄉鎮市公所，對第一線同仁連日受理紓困作業辛勞表示感謝。 (中時 ) #桃園 #同仁 #祝福 #護理師 #療養院 #桃園療養院 #王必勝 #陳時中 #邱献章 #國際護師節 #鑽石公主號 也許您會感興趣 推薦閱讀 防疫百日陳時中認了 坦承這事沒處理好「差點成防疫破口」 00:092020/05/08 生活 防疫自評 陳時中坦言3缺失 04:102020/05/08 政治要聞 指揮官陳時中開球秀 14家外媒見證 06:302020/05/08 體育 傳今晚替職棒開球 陳時中婉拒曝原因 14:202020/05/08 生活 捷運熱像儀恐侵犯隱私 陳時中：必要時才偵測 14:352020/05/08 生活 中職》陳時中登英文轉播 喊出下次開放兩千人 19:512020/05/08 體育 5年輕護理師「掀衣露肚」 致敬全天下醫護媽媽 21:492020/05/08 生活 辛苦了！竹市27位護理師要管理近千位隔離者 15:512020/05/11 生活 辛苦了 林智堅感謝27位護理師 01:032020/05/12 台中彰投 國民黨辦護師節表敬意 護理師落淚控受歧視 12:462020/05/12 政治 生活熱門新聞 颱風「黃蜂」最快周五生成！吳德榮曝2模擬路徑 - 生活 下周第2波梅雨滯留鋒到 吳德榮：恐大量降雨 - 生活 女主播因「太大」遭投訴 竟辭職改拍寫真 - 生活 有災難？唐綺陽揭諸星逆行引爆... - 生活 上課影片曝光 統神爆氣重批招名威不要臉：滾出中原大學 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。