永豐金(2890)明(13)日舉行股東會，是今年最早舉行股東會的金控，新一屆改選董事名單，何壽川兒子何奕達、現任永豐金控董事長翁文祺、以及退休後就被網羅的前行政院副院長邱正雄均不在名單內；新增入列名單為中華經濟研究院長、新任央行理事陳思寬。此外，原本永豐金控為6席董事、3席獨立董事，合計9席，這次改選將調整為4席董事、3席獨立董事，共7席，讓獨董占比從33%上升至43%。而7席的董事和獨董名單中，有2席來自於法界的專業人士。

永豐金長期有以何壽川為代表的「家族型」企業形象凌駕於「專業」之上，此次董事會何家全面退出董事會，希望能贏得「專業治理」的名聲。

第七屆永豐金董事提名人：葉奇鑫（主要經歷：中華優購總經理、露天拍賣營運長、法務部及新北地方檢察署檢察官）；曹為實（主要經歷：中華開發工銀總經理、開發金副總裁、巴克萊亞洲資本有限公司董事總經理/代理台灣區總經理/大中華區環球金融及風險策略主管、摩根史丹利(Morgan StanleyAsia Limited)董事總經理；朱士廷（主要經歷：國泰綜合證券董事長、臺灣證券交易所副總經理兼發言人、臺灣期貨交易所副總經理、臺灣期貨交易所董事）；陳思寬（央行理事、國立台灣大學國際企業學系教授、星展(台灣)商業銀行獨立董事、兆豐金控董事、兆豐銀行監察人）。

第七屆永豐金獨董提名人：潘維大（主要經歷：東吳大學法學院院長、東吳大學法律學系系主任、中國人壽保險股份有限公司獨立董事，漢翔獨立董事）；許建基（主要經歷：永豐銀行獨立董事、中信金控風險長、中信金控總經理)；薛琦（行政院政務委員、臺灣證券交易所董事長、財團法人臺灣金融研訓院院長、行政院經濟建設委員會副主任委員、國立臺灣大學經濟系系主任、國立中央大學產業經濟研究所教授兼所長/管理學院院長）

(時報資訊)