尷尬！澳洲財長國會報告沒戴口罩咳不停 16:572020/05/12 中時 諶悠文 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 澳洲財長弗呂登貝格12日在國會報告時沒有戴口罩，卻又咳不停。（美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 澳洲財長弗呂登貝格12日在國會就新冠肺炎疫對經濟的影響發表講話，期間沒有戴口罩卻咳個不停，引起外界疑慮。他其後表示已接受檢測，等待結果期間會自主隔離。 弗呂登貝格發表聲明說，「我在做財政報告時，突然覺得一陣口乾，接著就咳嗽；國會一名醫護人員建議，此時應該小心為上，他提議我去做新冠檢測。」 現年48歲的弗呂登貝格將自我隔離，到週三檢測結果出爐後再做打算。今年3月，弗呂登貝格出現疑似新冠肺炎症狀，那時他去做了檢測，結果是陰性。 (中時 ) #檢測 #弗呂登貝格 #財長 #國會 #新冠 也許您會感興趣 推薦閱讀 保養效果別憑「感覺」！粉餅大小攜帶式肌膚檢測儀搭配APP美容更精準 00:432020/05/08 美妝 疫後大復甦 銷售雙告捷 04:102020/05/09 全球財經 興大王國禎教授 獲科技部傑出研究獎 04:102020/05/10 企業經營 口罩 快篩 呼吸器 奏響防疫3部曲 04:102020/05/10 生活新聞 15分鐘病毒現形！美批准新冠抗原快篩 11:572020/05/10 國際 契作聯盟助有機茶行銷 防疫期間輕鬆品茗 18:002020/05/10 生活 小英520演說 強調「不挑釁、不冒進」處理兩岸關係 09:172020/05/11 政治 美財長呼籲各州盡速解封 避免經濟傷害 09:552020/05/11 財經 美財長預告 實際失業率恐達25％ 04:102020/05/12 國際大事 《國際社會》咳嗽不止 澳洲財長：已進行新冠狀病毒檢測 15:062020/05/12 財經 國際熱門新聞 好慘！他怨川普3年建最強國 陸60天就毀了 - 國際 可憐啊！美媒：國務卿已淪為川普的狗 專門咬大陸 - 國際 揹新冠黑鍋？陸火大要重談貿易協定 川普冷回4字 - 國際 非出於陸？紐約州長：我們正遭「歐洲病毒」攻擊 - 時事 川普隱匿疫情？全美多城新冠大爆炸 白宮內部文件曝光了 - 時事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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