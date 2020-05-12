澳洲財長弗呂登貝格12日在國會就新冠肺炎疫對經濟的影響發表講話，期間沒有戴口罩卻咳個不停，引起外界疑慮。他其後表示已接受檢測，等待結果期間會自主隔離。

弗呂登貝格發表聲明說，「我在做財政報告時，突然覺得一陣口乾，接著就咳嗽；國會一名醫護人員建議，此時應該小心為上，他提議我去做新冠檢測。」

現年48歲的弗呂登貝格將自我隔離，到週三檢測結果出爐後再做打算。今年3月，弗呂登貝格出現疑似新冠肺炎症狀，那時他去做了檢測，結果是陰性。

(中時 )