遭到神腦國際不當解僱的工會理事長陳政國，今（12）日下午在新北市產業總工會、桃園市產業總工會幹部陪同下，向新北市政府勞工局提出緊急陳情。勞工局長陳瑞嘉認為，公司不得無正當理由解僱工會幹部，否則即可能構成「不當勞動行為」。勞工局將主動提供兩項支持，包括協助工會向勞動部申請裁決，並提供律師費用補助，同時也鼓勵工會提出就業歧視申訴，盡全力保障理事長的勞動權益。

工會理事長陳政國說，神腦是中華電信獨家代理商，他在神腦工作了15年，因為替會員權益奔走，今天才被公司說不適任，真是情何以堪，「這個解僱行為是違法的，絕不會接受資遣」。工會成立就是為了保障勞工權益，神腦前幾年都賺錢，今年受疫情影響會有組織調整，但公司頭一個就對理事長開刀，目的是要讓工會混亂，進而分化、瓦解、消滅工會，公司便可毫無忌憚走在違法邊緣。「公司說未來『不支援』中華電信，那這些老員工要何去何從？工作權如何受到保障？」、「讓我們感覺老員工就像免洗筷，用完就丟！」。

勞工局進一步說明，神腦解僱工會理事長的行為，涉及工會法第35條第2項「不當影響、妨礙或限制工會組織或活動」，因神腦國際企業工會會址設於新北市轄內，勞工局將協助工會依勞資爭議處理法第39條規定，向勞動部申請「不當勞動行為裁決」，也會補助裁決事件律師費用。另外就業服務法第5條規定，「雇主對求職人或所僱用員工，不得以以往工會會員身分為由，予以歧視」，勞工局建議如有明確事證，可提出就業歧視申訴，以捍衛勞動權益。

勞工局長陳瑞嘉強調，防疫跟紓困是政府當前最重要的任務，與中華電信長期合作的神腦國際，不應該在此刻發生片面解僱工會理事長、打壓勞工的憾事。如勞資雙方發生勞資爭議，可向勞工局申請爭議調解與相關訴訟費用補助，以保障自身權益。

(工商 )