每年吸引超過50萬人參觀的全球最大機車展義大利米蘭車展EICMA，自1914年首屆至今，擁有超過100年的展覽歷史並成功連續舉辦第77屆。

台灣最大基車廠光陽，1991年透過義大利代理商首次參加，官方從1993年開始正式參加。多年來，光陽一直是積極支持EICMA米蘭車展，然而，顧慮現階段新冠肺炎疫情擴散的巨大影響給帶給全世界的人們前所未有的挑戰，因此，光陽12日正式宣布，不參加2020年的EICMA米蘭車展，因為顧客及訪客的安全仍然是KYMCO的首要考量。

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