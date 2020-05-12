機車業龍頭光陽宣布不參加今年米蘭國際機車大展 16:512020/05/12 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 每年吸引超過50萬人參觀的全球最大機車展義大利米蘭車展EICMA，自1914年首屆至今，擁有超過100年的展覽歷史並成功連續舉辦第77屆。 台灣最大基車廠光陽，1991年透過義大利代理商首次參加，官方從1993年開始正式參加。多年來，光陽一直是積極支持EICMA米蘭車展，然而，顧慮現階段新冠肺炎疫情擴散的巨大影響給帶給全世界的人們前所未有的挑戰，因此，光陽12日正式宣布，不參加2020年的EICMA米蘭車展，因為顧客及訪客的安全仍然是KYMCO的首要考量。 (工商 ) #巨大 #光陽 #參加 #EICMA #米蘭車展 也許您會感興趣 推薦閱讀 操盤心法－留意疫情過後，需求較快回復的產業 04:102020/05/08 證券．權證 疫情影響公衛系超夯 台中女中黃映潔經歷取勝 16:262020/05/08 生活 陸版棄台論所為何來 04:102020/05/10 時論廣場 被問罷韓 陳其邁稱投票是公民權利與義務 14:152020/05/10 政治 哈利王子拍影片說「生活有巨大改變」 20:182020/05/10 國際 南港成大股東逼宮 泰豐：不排除和林學圃見面 15:452020/05/11 財經 債券ETF續吸金 美債ETF最受青睞 19:162020/05/11 財經 平均衰減一至二成 自行車族群 4月營收吹逆風 04:102020/05/12 證券．權證 國民黨籲爭取參加WHA 要面對國際「一中」事實 15:092020/05/12 政治 29年來首度！光陽宣布缺席2020米蘭車展 16:382020/05/12 財經 財經熱門新聞 美原油基金暴漲280％ 風險大增已先停牌 - 財經 沒被邀請不怕？台積電赴美設廠 死敵出招跟進陷兩難 - 財經 百年最大危機 全球第2悠久航空公司申請破產 - 財經 億萬富翁恐無家可歸？外媒曝馬斯克財務狀況 - 財經 貿易戰再起？陸恐斬斷美晶片 這家台廠撿到槍 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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