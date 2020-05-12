都更及危老政策利多加持，大台北的公寓產品交易增溫，其所占交易比重逐年提升，根據統計，三年來台北市台北市公寓成交占比從22.5%提升至24.9%，每四件住宅交易就有一件是公寓產品；新北市從16.1%成長至19.1%，幾乎每五件住宅交易就有一件是公寓產品。

根據永慶房產集團以實價登錄統計，台北地區住宅交易中，「大樓產品轉弱、公寓產品轉強」的趨勢明顯，台北市大樓產品三年來在住宅交易占比從63.9%，衰退至62.5%；新北市大樓產品從78.1%，衰退至75.2%。

永慶房產集團業管部資深經理謝志傑表示，台北市公寓交易量占交易量成長至逼近四分之一，顯示台北市公寓需求仍高，台北市公寓平均價格僅每坪47.9萬元，交易量最大的內湖、士林、文山等區公寓行情更低於台北市坪均價格。

許多購屋族想入住雙北精華區，但預算有限的前提下，會先從低公設且價格相對優惠的公寓類型下手，加上近年都更、危老利多政策發酵，公寓產品再度吸引不少長期置產型買盤進駐。

此外，新北市公寓交易多集中在較早期開發，且商業發展、生活圈較成熟的區域，包括板橋、中和及新莊，由於新北公寓平均行情僅每坪28.7萬元，即使蛋黃區也多在每坪30多萬元，在購屋預算考量下，不少通勤族會選擇以時間換取空間，用3字頭親民房價在新北市第一圈挑選坪數更大、居住品質更加舒適的公寓物件。

(工商 )