張國榮逝世17週年，代表作之一《白髮魔女傳》、《夜半歌聲》推出4K修復版，港星黃百鳴12日以出品人身份受訪，透露當初《白髮》林青霞就是女主角的首選，「一開始就是找她，還是我去找她談的，談起來很順利，第一天就答應了，我跟她很熟，在新藝城時還一起合作《我愛夜來香》！」林青霞當年為了扮演白髮魔女造型都要梳化5小時，不過她都會提早到現場，從不遲到。該片張國榮與林青霞在水中激情纏綿戲碼令人忘懷，問起黃百鳴，他則害羞表示這場戲怕尷尬，所以沒有去現場探班，「有一點點（嚇到），以當時來說很大膽，我沒想到林青霞能這樣，還好也沒有接到投訴。」

黃百鳴跟張國榮相識多年，張國榮離世後的一年，他憶起曾與跟朋友在北京卡拉OK唱歌，本來點了一首張國榮的〈沈默是金〉，不過頻頻被打斷跳針，總算要開唱時，離奇的事竟發生：「後來我想起還沒唱到哥哥（張國榮）的歌，於是我再點一次！這時候張國榮的原音就跟著唱，我卡掉歌曲再點一次，張國榮的聲音還是在。我突然想到，原來當天是9月12日張國榮的生日，看來是他要跟我要一起唱！」

《白髮魔女傳》張國榮與林青霞的演出讓人印象深。（華映娛樂提供）

《夜半歌聲》則是張國榮他唯一一部當監製的電影，黃百鳴憶起該片的小故事，他表示原本電影中劇團年輕演員的角色韋青，原本是「白臉」的古天樂（古仔）參演，「因為哥哥同時是部片的監製，有個角色覺得很適合古天樂，所以哥哥把古介紹給我，但那時候TVB有部劇《神鵰俠侶》又想古仔拍，問我可不可以放人，後來想了想，TVB和我滿有交情的，所以賣人情給他。最後我們在北京找了黃磊演韋青，古仔之後就拍《陰陽路》還了片約。」

黃百鳴與張國榮合影。（摘自微博）

74歲的港星黃百鳴以電影《開心鬼》在台灣一炮而紅，問起是否有機會再看到他演出，「現在重拍變老鬼了！不會重拍了，不要再破壞，留給觀眾好印象。」他在90年代成立東方影業，出品許多票房強片包括《最佳拍檔》、《家有囍事》、《葉問》系列電影等。黃百鳴也推動旗下電影的數位修復，讓年輕人感受香港電影最輝煌的黃金時期。問起是否有其他經典片子會再陸續上映，「這2部是他的代表作，其他還沒修，總不能拿個老片破破爛爛的，對不起張國榮。」

黃百鳴越洋接受媒體電話訪問。（華映娛樂提供）

最近香港放鬆禁令，戲院陸續復工，黃百鳴坦言旗下影院損失一定有，「最近開放也只賣一半的票，不過這也是安全的，希望保持社交距離。說起損失當然很多，不要去算它，越算越傷心！」《白髮魔女傳》及《夜半歌聲》分別在本月15日及6月5日在台上映。

(中時 )