南屯精科樂活好宅抽出184戶，太平育賢好宅則抽出291戶，共有475戶，整體平均中籤率19％。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

台中市南屯精科樂活好宅及太平育賢好宅12日舉行電腦抽籤，因應疫情現場採網路直播；台中市住宅發展處表示，2處社宅公告開放申請的住宅單元共有490戶，除計畫回饋戶採甄選方式，南屯精科樂活好宅抽出184戶，太平育賢好宅則抽出291戶共有475戶，平均中籤率19％，最快於今年7月入住。

住宅處表示，南屯精科及太平育賢1期社宅公告開放，民眾申請的住宅單元共有490戶，其中15戶為計畫回饋戶，採甄選方式；主要由輔導團隊、種子行動提案者申請，未來擔任社區團體活動領導者或規畫者，凝聚社區向心力，創造美好社區的願景。

南屯精科樂活好宅由合格案件中的1181人抽出184戶，預計於6月中旬辦理看屋暨選屋作業，7月初完成簽約公證後即可入住；太平育賢好宅由合格案件中的1311人抽出291戶，預計於8月下旬辦理看屋暨選屋作業，10月初完成簽約公證即可入住。抽籤結果現場列印，並由律師簽名確認。

住宅處指出，南屯精科樂活好宅及太平育賢好宅是台中市第3、4座社會住宅，南屯精科樂活好宅是第一座由容積獎勵分回的案例，市府優惠第1年租金以5折出租，第2年租金優惠以6折出租，第3年7折出租。

(中時 )