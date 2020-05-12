外媒報導指出，美國政府邀請全球晶圓代工龍頭台積電以及處理器大廠英特爾赴美設廠，但卻引發競爭對手三星電子疑慮，擔憂台積電會搶走美國客戶訂單，傳出若台積電真的打算前往美國，三星將跟進，將其在美國廠區擴產競爭。

據《BusinessKorea》報導，業界人士觀察，若台積電真的前往美國設廠，無疑是對三星的業務劇烈衝擊，三星恐怕得考慮跟進，擴建其在海外的半導體製造廠區，也就是位於美國德州的奧斯汀工廠。一旦台積電真的在美國設廠，與蘋果、高通等美企訂單勢必會流向台積電，三星面臨威脅，甚至無法實現在2030年成為全球系統半導體龍頭企業的願景。

根據先前市場消息，高通、NVIDIA等美企都已經向三星下訂單，減少對台積電的依賴，但台積電若在美國建立半導體製造廠區，美企很有可能就會轉單至台積電。

此外，想建立一條新的生產線本來就是一件非常困難的事情，三星預估可能要花費數兆韓圜(約莫200多億元新台幣)，加上新冠肺炎疫情，導致設備供應商可能在運輸時就要耗費大量資本，這對於三星來說都是一項很大的負擔，所以就算三星想跟進擴大在美產能，恐怕不是件很簡單的事情。

(中時電子報)