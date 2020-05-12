全球受新冠肺炎影響，各國都在積極防疫，呼籲民眾盡量避免群聚，豈料11日南韓首爾傳出有確診病患跑夜店，發現女團KARA隊長朴奎利剛好也在場，事後也透過經紀公司道歉；沒想到今(12)日又爆出男團WINNER成員宋旻浩月初跑夜店嗨，引起網友正反面論戰。

宋旻浩遭拍到月初到襄陽一間夜店聚會，還當場拉下口罩在人群中表演代表作〈FIANCÉ〉，彷彿像是「開小型演唱會」，在身邊的人大多都沒戴著口罩，完全沒維持「社交距離」；夜店負責人對此解釋，宋旻浩只是被朋友找來一起玩，不是受邀來表演的，當晚店內幾乎都是相識的友人。

但演藝圈陸續傳出藝人身為公眾人物，沒有遵守保持社交距離的政策，還跑到夜店群聚，引起網友熱烈討論和批評，認為他們無視政府勸告，變成不良示範；宋旻浩跑夜店的事情在網上越吵越兇，經紀公司YG娛樂稍早也發聲明，「經確認那是宋旻浩和朋友的聚會，造成不好的關注我們深感抱歉。我們會更謹慎，並嚴格要求宋旻浩遵守社交距離的政策」。

文章來源：soompi

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(中時電子報)

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