新冠肺炎全球擴散，一度成為全亞洲確診人數最多的國家，然在南韓政府的努力下，國內疫情危機才剛趨緩，首爾又爆大規模群聚感染，「超級感染者」泡同志酒吧，確診者破百人，框列接觸者近千人，而繼KARA隊長朴奎利認跟確診者同場挨轟後，現役偶像趙權也遭「出征」被要求解釋，讓他氣炸又委屈，哀吐「我很可笑嗎？」，引發議論。

南韓再爆群聚感染潮，而「超級感染者」A男一夜跑了包含梨泰院5家夜店，引發民眾恐慌，而KARA隊長朴奎利被抓包當天A男同處同一家同志酒吧，她事後雖承認並道歉，解釋是陪朋友前往，且現正隔離中，但仍被批評為何疫情期間去人多的夜店，而影響持續延燒，網友隨後將焦點轉移到藝人洪錫天、「2AM」成員趙權等人身上，灌爆他們的IG，逼迫其交代行蹤並給出解釋。

面對莫名的輿論壓力，趙權罕見動怒，直接回應網友表示自己沒去，並表示會截圖交給網路犯罪部門偵查並提告，怒嗆：「來看看，真要我給你點顏色瞧瞧？我可笑嗎？」、「你留言開心了嗎？我當天看了《夫妻的世界》，在家裡！」，非常生氣且難過。

(中時電子報)