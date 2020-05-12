高市觀光局振興國旅，近日邀集中北部旅行社組成踩線團，將推動身心靈SPA之旅。（高市觀光局提供／柯宗緯高雄傳真）

高市觀光局振興國旅，近日邀集中北部旅行社組成踩線團，將推動身心靈SPA之旅。（高市觀光局提供／柯宗緯高雄傳真）

國內疫情趨緩，為振興國民旅遊，高市觀光局射出3支箭搶攻公務員、團客、散客三大族群。近日已邀集中北、東部旅行社組成踩線團，預計5月底推出「身心靈SPA之旅」向團客招手，以兩天一夜方式，深度旅遊六龜、大樹等地，除泡溫泉外，也可造訪地方廟宇，淨化身心靈。

觀光局長邱俊龍指出，因應後疫情時代，現階段無法迎來國際客，市府致力推動國旅，過去高雄觀光行銷以「跳點式」為主，遊客缺乏新鮮感，也感受不到高雄特色及魅力，這次將推主題性旅遊軸帶，讓高雄有留住遊客的理由。

邱俊龍表示，疫情過後，大家身心靈要獲得解放，近日邀請旅行社踩線團探訪東高雄9區特色觀光，將整合包裝旅遊產品「身心靈SPA之旅」，向遊客推廣。

除身體的泡溫泉舒壓外，也分為兩條遊程，一是往大樹走，造訪及入住佛光山；二是六龜寶來地區，參訪特色宗廟、十八羅漢山、新威森林公園等景點。

觀光局後續將擴大邀請全台旅行業踩線、協助包裝遊程及宣傳販售，並在「高雄旅遊網」設置相關專區資訊，結合觀光計程車或旅行社包車等交通服務，提供民眾交通便利性，該旅遊產品預計5月底上線，讓遊客感受原汁原味身心靈SPA行程。

針對市區旅宿業住房率未能提升，邱俊龍也透露，首部曲是前進高雄後花園，而下一步將規畫踩線團走市區安心旅遊，透過輕軌等交通運具串連高雄「一心三線」區域觀光，循序漸進推動觀光復甦計畫，期待遊客回流。

(中時 )