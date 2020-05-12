新北市新店區民權段簡易都更案經多年協商整合，都市更新處今（12日舉辦開工動土典禮，該案位於新店區住宅區內的基地，周邊現況為密集的4至5層老舊公寓，盼能帶動周邊市容更新，有助於地區整體環境改善。

基地位於新店區大豐路16巷，鄰近新店區大坪林站，土地使用分區為住宅區，土地面積總計約1483平方公尺，隱身在巷弄裡住宅區的重建基地，為屋齡老舊建築物，將在未來重建脫胎換骨為地上17層、地下4層的店鋪及集合住宅，重建後總戶數共計109戶，將帶動地區發展。

都市更新處表示，市府提供多元的都更途徑，協助老舊及危險建築物改善居住安全及環境品質，除一般多數決同意循都市更新條例辦理外，另針對已整合完成的社區，提供程序簡便、獎勵明確的重建途徑，包含簡易都更、危老重建、防災都更等方式。

讓結構有安全疑慮及上下樓梯不方便的老屋快速完成重建，給家人一個安全便利的居住環境，簡易都更從2013年推動上路迄今，核准之案件有26件，其中有5件已完工。

都市更新處表示，簡易都更相關資訊、申請流程及文件，以及已核准案件相關資料可到官網查詢，或加入都更小百科Line群組，隨時掌握都更資訊。（加入好友功能中輸入ID ：@urradio1999）隨時掌握都更資訊，如有任何問題亦可電洽都更處詢問，電話（02）29506206。

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