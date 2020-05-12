對於中原大學老師招名威指控自稱中華民國教授，被中原大學校方要求道歉，民進黨桃園市議員王浩宇指出，這件事情是老師針對族群歧視言論被投訴，中原不可能打壓中華民國；他也坦承，從小就認識張光正校長，中原的資深教職員幾乎是看著他長大。

中原大學生物科技系副教授招名威與民進黨立委何志偉11日召開記者會，招名威控訴他在課堂上提到武漢肺炎、自稱中華民國的教授，被中原大學校方要求道歉。未料，招名威卻反被抓包不斷挑釁、歧視陸生，引發批評。

民進黨桃園市議員王浩宇也跳出來支持陸生，並痛批「教授帶頭集體霸凌」，引來國民黨籍桃園市議員「村長」詹江村關注，詹江村說王浩宇不是突然轉性，而是因為王浩宇的媽媽，也是中原大學的教職員！

而王浩宇也在臉書坦承，他3歲多就唸中原大學附幼，很小就認識張光正校長，中原的資深教職員幾乎是看著他長大。

王浩宇也表示，校長、高層確實有政治立場。早期辦學，學校高層跟國民黨有淵源是事實，董事跟高層組成，確實是藍大於綠。但據他所知，也有台派的高層。

王浩宇說，學校知道他立場偏綠、支持太陽花學運、台灣價值，政治立場跟學校有所差異，但真的從未因此對他有什麼意見。

王浩宇特別提到，中原的招生狀況很不錯，學校的網站上到處都找得到中華民國四個字，連上課談台獨的老師都沒打壓過，不可能打壓中華民國。

他強調，這件事情是老師有針對族群歧視言論被投訴，而這種針對性的族群歧視言論，如果在美國，恐怕早就已經丟工作被開除，至於中華民國，根本沒人說不能講。他也請針對種族歧視道歉，不要模糊焦點。

(中時電子報)