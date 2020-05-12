夏季電價，台電打算依計畫執行，工商團體呼籲政府應取消夏季電價，甚至為降低企業營運成本電價應調降。工商團體認為，疫情才剛紓緩，眾多企業仍在被紓困階段，還未回復生機，此時是企業最需要政府協助降低營運成本，沒想到竟還要實施夏季電價，讓工商團體直呼不可思議。

商總理事長賴正鎰就指出，現在是「防疫、紓困、振興三管齊下」的階段，振興要大於紓困，此時應以協助企業降低成本，維持營運避免斷鏈為重，而電費對企業是很重要的營運、生產成本，很多企業都因疫情營收重挫，疫情才剛紓緩，所有企業還沒來得及喘口氣，就要迎來電價調漲的「夏季電價」的一拳，「真不知道政府在想什麼？」

中小企業總會理事長李育家也對夏季電價依計畫執行感到不可思議。他說，疫情雖然趨緩，但是，並沒有完全結束，況且，政府紓困還在進行中，任何增加成本的支出，對企業都是負擔的增加，在疫情沒有完全結束，經濟還在紓困、振興階段時，應取消夏季電價，甚至平時電價都應調降。

事實上，日前包括工總、商總、工商協進會與三三會共同提出因應疫情建言時，在「協助企業降低企業營運成本」項下，首列取消夏季電價、調降平時電價。他們指出，電費佔企業營運、生產成本相當重，面對因疫情市場萎縮，需求低迷，也為企業生存帶來重大影響，為協助企業降低生產成本，主張取消夏季用電、且電費要調降。

(工商 )