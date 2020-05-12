受全球新冠肺炎影響，訂單中斷，未來景氣不明，國內紡纖棉紗廠南紡(1440)、成衣廠南緯(1467)，因應全球紡織供應鏈變化，陸續調整營運生產結構。南紡董事會11日已決議通過，新市紡紗廠及仁德空紡廠暫時停產、南緯12日也宣布，自5月15日起，台南染紗廠將停產。

南紡新市紡紗廠及仁德空紡廠，暫時停產項目，占2020年第一季合併營收約6.59%。

南緯台南染紗廠月產能約88萬磅，該廠每年營收約占南緯108度合併營收約4.21%。

南紡指出，由於全球疫情嚴峻，嚴重衝擊各產業營運，在訂單不斷下滑、中斷，以及景氣復甦時程未明的情況下，為使公司減少虧損，永續經營，所以暫停新市紡紗廠及仁德空紡廠設備產能，待疫情過後，再重新計劃生產事宜。

南紡表示，考量暫時停產雖減少公司小部份營收，但也相對降低棉紗產品虧損，對財務業務不致造成不利影響。

因受新冠病毒影響，南非及史瓦帝尼封城，非洲區營收大幅縮減，美洲主要銷售區營收也下降，南緯今年以來的營運是呈逐月下滑的。

受到疫情影響，南紡今年1-4月的合併營收60.74億元，年衰退21.5%；南緯1-4月合併營收14.05億元，年減35.21%。

(工商 )