受疫情影響，產能約占營收35%的賴索托地區工廠暫時停工，工作天數減少，牛仔褲大廠年興(1451)第一季稅後虧損2.32億元，為近15年來同期新低，EPS-1.17元。市場指出，由於占年興營收25%的墨西哥部分工廠從4月起也因疫情暫時停工，在主要產線未解封前，預期第二季的營運也處於大幅衰退。

年興4月合併營收只有1.4億元，年衰退78.02%。這是同期歷史低點。

受到部分地區產線人工成本上漲，以及營運規模縮水、生產成本增加下，年興今年首季的營業毛利率1.79%，比去年同期大幅下滑4.55個百分點。

預期今年營運恐陷入近十幾年來低潮，年興已採取一連串緊急措施；其中，董事會3月18日原本決議每股擬派發現金股息0.6元，不過，為保留銀彈過冬，董事會在4月30日已修正股利分派案，因疫情嚴峻擬保留現金以充實營運資金，故不配發股息。

(工商 )