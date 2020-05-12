黃捷認為罷韓活動並非意圖滋事，也非謾罵喧囂、製造噪音、深夜喧嘩，何來違反《社維法》之有。（取自黃捷 高雄市議員臉書／袁庭堯高雄傳真）

高雄市議員黃捷在臉書踢爆，高市警方未來打算用《社會秩序維護法》來法辦罷韓宣傳。警方澄清，該訊息為分局至派出所進行法令宣達，提醒員警用法慎重，絕對不是針對罷韓活動。

黃捷在臉書公開一張警方內部群組的對話截圖，內容為日前苓雅分局偵查隊長陳冠宇前往派出所講習，以街頭罷韓活動、水洗市府四維行政中心人行道、前消防員徐國堯趁防疫兵推演習陳抗等事件為例，提醒員警面對類似事件執法時，可依《社維法》第64、72條處置。

黃捷分析兩法條內容認為，罷韓活動並非意圖滋事，也非謾罵喧囂、製造噪音、深夜喧嘩，何來違反《社維法》之有？黃捷更以2018年市長選舉時、挺韓貪食蛇車隊大陣仗遊街為例，反問警方算不算意圖滋事、妨害公共秩序。

黃捷認為，此事件起因於韓市府對基層施壓，對罷韓團體刻意找碴，她也以韓國瑜2018年選舉時名言「寧願乾淨的輸，也不要骯髒的贏」反嗆，呼籲韓國瑜正面對決。

警方表示，分局偵查隊平時就對到派出所，針對法條適用性進行宣達，主要是教育同仁執法要符合比例原則，提醒同仁用法慎重。

日前台灣基進突襲高市府四維行政中心外圍人行道、以高壓水槍沖洗出罷韓字樣一事，警方分析，該活動12點前就收隊解散，並沒有違反《社維法》「深夜喧嘩」的定義時段（凌晨0至5點），所以沒有違法疑慮。

警方強調，《社維法》屬於行政罰，相較刑法更為彈性。各式陳抗行動瞬息萬變、日新月異，警方執法絕對依個案事實認定、依法執勤。

(中時 )