◎爭取參與WHA 陳時中透露下一步

蔡英文總統執政後，我們已連續三年未能參與世界衛生大會(WHA)，今天中央流行疫期指揮中心記者會上，媒體詢問指揮官陳時中，除了投書外國媒體和口罩外交之外，下一步對外國宣傳、爭取參與WHA的策略有哪些？對此陳時中表示，爭取參與WHA本來就是衛福部的任務，在外交部協助下每年都努力做，今年因為疫情讓台灣更受矚目，未來會積極蒐集資料，比較台灣和各國的防疫策略與成果，發表出來讓各國參考。

◎5天零確診 無本土病例滿月

中央流行疫情指揮中心表示，國內今日無新增病例，已連續30天無本土病例，昨日新增363例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計通報6萬7千758例，其中440例確診，分別為349例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。確診個案中7人死亡，372人解除隔離，其餘持續住院隔離中。有關129名印度返台民眾，全員持續於集中檢疫所密切健康監測。

◎捐800萬美金給帛琉 藍委稱有證據

國民黨立委洪孟楷昨日在立法院質詢外交部長吳釗燮，引用帛琉當地媒體資料寫「帛琉領事館」捐贈帛琉政府800多萬美金。洪孟楷今天拿出帛琉當地媒體強調自己有憑有據，指駐帛琉大使周民淦，致贈帛琉官方八張振興補助支票共計844萬4000美金，換算台幣約2億5000多萬元。

◎《跑跑卡丁車》開放下載 揪睏寶、囡囡一起尬車

《跑跑卡丁車》是不少八、九年級生學生時代的回憶，透過電腦並操作著方向盤就可以享受到競速的樂趣，而隨著時代科技的進步，發行公司NEXON也推出了全新的系列手遊《跑跑卡丁車Rush+》國際版，並且在今日已開放下載，讓玩家用手機就可以和過去的經典角色再次一起體驗「尬車」的快感！

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(中時電子報)