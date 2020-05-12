SEMI國際半導體產業協會12日舉辦「半導體產業醫療防疫物資捐贈儀式」，號召6家半導體企業響應捐贈淨氣面罩（PAPR）、頭罩以及濾毒罐等醫療資源給全台各地的醫檢師。SEMI作為連結產業的平台，在本次捐贈行動中代表半導體產業發揮愛心精神，希望為第一線醫護人員的辛勞盡一份心力，並為社會注入溫暖正向的力量。

新冠肺炎疫情影響全台，為表達對前線醫療人員的支持與關心，以台積電慈善基金會、世界先進、旺宏電子、美光科技、聯華電子與3M台灣為主的企業代表挺身而出，提供工業用等級防疫物資給全台35家檢驗單位，捐贈內容包含淨氣面罩、頭罩、濾毒罐、半面罩與隔離衣，幫助醫檢師能以更安全舒適的方式執行防疫工作。本次捐贈的防護用具為半導體晶圓廠房實驗時所使用，並通過嚴謹的密合度測試，可以有效過濾病毒與維持動力供氧，使醫檢人員不用承受配戴口罩的不適也可完成採檢任務。

在這場嚴峻的防疫考驗中，各界無不投入大量的資源與協助，但因應疫情變化快速，許多醫療物資無法於短時間內進行最有效及時的分配，此外，過去3個多月，全台處理超過6萬件採檢量，而這些負責抽血、病毒檢驗工作的醫檢師必須深入病疫最前線，即便面臨遽增的檢驗工作，以及長時間承擔染疫高風險的壓力，仍始終堅守崗位全力守護人民的健康安全。

疾病管制署副署長暨中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥指出，新冠病毒的採檢需要防護等級較高的檢驗環境，從今年1月疫情爆發以來，每天執行檢疫工作的醫檢師必須要穿上密不通風的防護裝備超過8小時，且往往因材質太過悶熱，造成身體流汗濕熱，本次業界所提供的高規格淨氣面罩及相關防護裝備，即便整天穿戴也可保持透氣，同時因為高密合度的關係，大幅降低染疫風險。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸則表示，新冠肺炎疑似病例的確診或排除，背後有賴一群醫檢師不分晝夜的努力付出，為幫助這群幕後英雄，各家企業夥伴紛紛竭盡一己之力提供所需資源與協助，特別感謝台積電慈善基金會多年來與SEMI合作持續為賑災送暖，而在本次捐贈中很榮幸能集結更多半導體企業熱心響應，以實際行動給予醫療人員最大的尊敬和支持，使醫檢人員能無後顧之憂進行檢疫工作，展現半導體產業對社會的正面影響力。

(旺報 )