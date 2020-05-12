美國總統川普周一在白宮記者會大爆走，要提問的哥倫比亞廣播公司(CBS)華裔記者江維佳（Weijia Jiang）「去問中國」，便憤然掉頭離開。

然而，據《每日郵報》（Daily Mail）12日報導，事後他餘怒未消，推文指控這些「濁流媒體」（Lamestream Media）實在失控，共謀對付他。他直指這些媒體是「人民的敵人」，但要大家不必擔心，因為「我們會贏得11月的大選」！

(中時電子報)