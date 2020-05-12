川普爆氣痛批媒體失控 共謀對付他 17:042020/05/12 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國總統川普周一在白宮記者會大爆走，要提問的哥倫比亞廣播公司(CBS)華裔記者江維佳（Weijia Jiang）「去問中國」，便憤然掉頭離開。 然而，據《每日郵報》（Daily Mail）12日報導，事後他餘怒未消，推文指控這些「濁流媒體」（Lamestream Media）實在失控，共謀對付他。他直指這些媒體是「人民的敵人」，但要大家不必擔心，因為「我們會贏得11月的大選」！ (中時電子報) #川普 #華裔 #媒體 #CBS #江維佳 #中國 #共謀 #對付 #失控 也許您會感興趣 國際熱門新聞 好慘！他怨川普3年建最強國 陸60天就毀了 - 國際 可憐啊！美媒：國務卿已淪為川普的狗 專門咬大陸 - 國際 揹新冠黑鍋？陸火大要重談貿易協定 川普冷回4字 - 國際 非出於陸？紐約州長：我們正遭「歐洲病毒」攻擊 - 時事 川普隱匿疫情？全美多城新冠大爆炸 白宮內部文件曝光了 - 時事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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