神盾(6462)繼上周宣布與敦泰(3545)合作共同開發下世代全屏指紋觸控與驅動整合(FTDDI)技術後，神盾今(12)日於董事會通過投資敦泰案，擬取得敦泰約4800萬股，約占敦泰流通在外股權之16%，交易總金額最高為16億元。

神盾看好敦泰在TDDI與觸控IC的持續獲利，同時也看好屏下光學指紋辨識技術的發展，神盾認為，此舉將加深雙方合作，未來將共同發展FTDDI技術，全力做出好產品。

敦泰與神盾深化合作關係，甫在上周提名神盾財務長張家麒進入敦泰董事會，開啟敦泰、神盾結盟的重要一步，雙方也將合作開發整合觸控、驅動、指紋辨識的三合一產品。

敦泰去年採用IDC(觸控、驅動二合一整合晶片)的內嵌式觸控面板智慧型手機，出貨量高達5.7億支，今年預估將一舉突破6.5億支，顯示高整合度的產品潛在市場可觀，故敦泰與神盾攜手，將率先完成三合一(觸控+驅動+指紋辨識)產品的開發，將螢幕下指紋技術實現於顯示面板模組中，滿足客戶需求。

隨著全螢幕智慧型手機快速滲透，導致屏下指紋辨識成為智慧型手機主流，且該規格也已經下放到中階、甚至是入門手機，也使得為來市場將持續快速成長，故敦泰與神盾的合作，雙方可以各自發揮優勢，一旦未來完成三合一(觸控+驅動+指紋辨識)產品，預計也將可快速拿下市佔，對雙方營運均有正面效應。

神盾第一季營收16.58億元，營業毛利7.67億元，毛利率46.28%，營業淨利2.71億元，營益率16.37%，稅前盈餘3億元，單季淨利2.33億元，淨利歸屬母公司業主2.34億元，年增率75.46%，每股獲利3.39元。

神盾致力於指紋辨識IC設計研發為全球指紋辨識出貨量第二大供應商，也積極展開產官學研的合作，朝AI領域發展。

至於敦泰，將在明日舉辦法人說明會，屆時預計公布第一季財報，也會針對第二季、下半年景氣做出最新說法，另外，與神盾的合作屆時也將成為關注焦點。

(時報資訊)