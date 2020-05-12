夏季的金門景色如畫，正是跨海遊玩的好時候。（李金生攝）

金門傳說中的網美景點之一，歐厝海灘沈睡中的戰車。（李金生攝）

觀光處說明，立榮假期特別以美食小吃作為旅遊主軸，結合在地飯店民宿、交通與美食小吃、特產等相關業者，勾勒出初夏〈金門遊美食地圖〉，吃喝玩樂一次搞定。（李金生攝）

琳瑯滿目的金門特產，讓遊客收穫滿滿。（李金生攝）

縣府觀光處長丁健剛宣布金門觀光將揮別疫情陰霾，帶著鄉親的期待重新再起飛。（李金生攝）

琳瑯滿目的金門特產，讓遊客收穫滿滿。（李金生攝）

金門縣府觀光處與立榮航空、易飛網在「敲冰」的象徵性儀式中，期待疫情快速退燒，旅遊景氣再度回溫。（李金生攝）

易飛網表示，金門各景點間距離不遠，車程至多5分鐘，騎機車就能輕鬆來去，且坐落地點大都在戶外，可以安心遊玩。（李金生攝）

台灣疫情逐漸退燒，國內旅遊出現復甦景氣，金門縣府觀光處與立榮航空、易飛網結合全島民宿、飯店與在地32家知名美食小吃聯手推出「立榮假期一番．金宴小吃」套裝行程。2天1夜好玩、好吃、好住，只要2799元起比來回機票還便宜，還可兌換美食抵用券和加碼抽中立榮航空機票。

縣府觀光處長丁健剛今天下午在風光明媚的古崗樓，宣布金門觀光將揮別疫情陰霾，帶著鄉親的期待重新再起飛，期待這項融合自然、人文的觀光振興套餐，全台109家旅行業者及各大網路旅行社共同嚮應的遊程，能提供登島遊客一個玩得安心、放心、開心的旅遊新體驗。

觀光處說明，立榮假期特別以美食小吃作為旅遊主軸，結合在地飯店民宿、交通與美食小吃、特產等相關業者，勾勒出初夏〈金門遊美食地圖〉，吃喝玩樂一次搞定。遊客還有機會抽中立榮航空國內線不限航點機票及住宿券，以及至各特色店家集戳章兌換限定好禮。

活動期間還加碼贈送每人200元美食抵用券，金門傳說中的美食，必吃的蚵嗲、廣東粥、閩式燒餅與麵線等，統統都吃得到！此外，還特別規畫「機車1日遊」免費提供遊客尋幽訪勝，與海島網美景點如黃金沙灘中沈睡的歐厝戰車、異域沙城風情的金沙摩洛哥，還有永不退伍的海岸碉堡群，來一場金門留念的輕旅行。

易飛網表示，金門各景點間距離不遠，車程至多5分鐘，騎機車就能輕鬆來去，且坐落地點大都在戶外，不用擔心需要搭乘遊覽車待在密閉空間，只要保持室外社交距離，就能安心遊玩。活動期間一直到今年9月30日止，更多資訊可上易飛網官網或電客服(02) 7725-0800查詢。

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