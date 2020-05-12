雲林縣斗南鎮農會推出首支自有鮮乳品牌「他里霧鮮乳」，乳源來自吃友善牧草的仁義牧場，牧場主歐陽申助（左）和總幹事張燕容大力推薦健康安心的鮮乳。（許素惠攝）

台灣30多年前因為稻米產量過多，雲林縣斗南鎮農民配合政府稻米減產政策，轉作青割玉米牧草等而發展酪農業，全盛時間全鎮多達20幾戶酪農戶，因農村人口老化，人力不足等因素而漸少，農會希望藉由自有品牌的建立與經營，讓年輕人看到產業希望而投入。

「兒子如果叨念，就很想收一收不養，但養了30幾年，有感情了，捨不得」，75歲的歐陽申助是斗南發展酪農業的先鋒，早在30多年前政府鼓勵轉作飼料玉米時便開始養乳牛，如今連孫子都加入，一家三代與牛共舞，產業情感深厚，這也是他堅持迄今的主因。

歐陽申助說，養牛全年無休，從配種、接生、飼養、擠乳，什麼都得自己來，年輕人敬而遠之，工人也不好請，兒子和孫子願意投入，讓他覺得很幸福。

斗南鎮農會祕書廖呂河指出，斗南酪農業全盛時期有2產銷班多達24酪農戶，採契作生產，生乳依約全交給各食品大廠，酪農不得自行銷售，否則視同違約得付高額罰金。

廖呂河表示，斗南酪農業因農村人口結構改變，人力不足，飼養成本高，導致多戶離農，萎縮到目前只剩1班5戶，加上與各大食品廠契約期滿，於是轉型自推在地品牌，讓產業更靈活，希望藉以吸引漂鳥返鄉，重現產業風華。

(中時 )