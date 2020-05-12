慢啼寶貝茄寶兒童劇團成員莉雅送氣球給爸爸，氣氛溫馨感人。（弘毓基金會提供／王文吉台中傳真）

公益大使上田太太與兒童劇成員參與開場舞蹈表演。（弘毓基金會提供／王文吉台中傳真）

弘毓基金會12日舉辦「打造特殊兒童多元療育的圓夢舞台」公益募款開跑記者會，知名作家上田太太擔任公益大使，籲社會大眾捐助55萬元，做慢啼寶貝的愛心股東。弘毓基金會董事長王乃弘頒發「兒童界的金馬獎盃」，鼓勵特殊兒童在劇團中勇於突破困難、實現自我。

公益募款開跑記者會12日在台中市兒童福利服務中心舉行，弘毓基金會董事長王乃弘、執行長劉美玉、兒童福利服務中心館長謝毓芯齊心為公益募款完成開跑儀式。公益大使上田太太與茄寶兒童劇團表演「卡加布列島」舞蹈，慢飛天使的賣力演出，贏得觀眾熱烈掌聲。

上田太太表示，看著孩子們努力演練，深深感受到許多的愛與感動、省思，他們身上有無數個開關只是尚未被打開。上田太太也曾是受扶助的家庭，藉由擔任公益大使，期待社會大眾重視早期療育，用行動與愛幫助特殊兒童。

中度智能障礙的莉雅說「我要變得有自信！」莉雅出生50天，發現腦部受血塊壓迫，接受腦部手術後失明也失聰，爸爸嘗試透過物理與職能治療，以手電筒光感刺激莉雅的視覺，3歲才會走路、5歲才開口叫爸爸。

莉雅爸爸說，孩子從原本口語無法表達，到現在可以適時說出自己的需求，如此大的轉變，都是從療育的課程、配搭劇團多元教學、專業師資的引導陪伴，才能有所成長。

「慢啼寶貝需要站上圓夢舞台，突破框架與建立自信心！」王乃弘表示，特殊兒童的選擇並不多，透過劇團打造多元療育舞台，在這個疫情令人擔憂的時節，希望可以持續帶給特殊兒童及家庭更多能量，希望募集55萬元，邀請大家一起投注愛心，做慢啼寶貝的愛心股東。

慢啼寶貝茄寶兒童劇團成立已7年，由專業師資透過多元療育方式，協助培養特殊兒童團隊合作、人際關係與適應能力的建立，並加入認知、語言、粗細動作、情緒互動等課程，共培力140位特殊兒童勇敢站上舞台。

(中時 )