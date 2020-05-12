豬哥亮於15日逝世3週年紀念，他的愛女謝金晶與長子謝順福，趕在忌日前夕，花費百萬、攜手借助科技讓豬哥亮再現，推出首支紀念影片，因應時勢，釋出洗手舞影片，豬哥亮逗趣再現的口繞35字台語厘語洗手口訣，讓往日歡樂時光重現。

而謝金晶與謝順福為紀念，進棚拍照，謝順福化身豬哥亮，再現馬桶蓋頭與短褲經典豬式造型，謝金晶則幫忙梳整老爸瀏海，謝金晶表示過往從沒機會幫爸爸梳頭，難得哥哥變身老爸，「讓我一圓為老爸梳頭的遺憾。」謝順福也說時間過得好快，這些年來受到許多爸爸的老友與粉絲們的鼓勵照顧，因而與製作團隊討論，借助科技剪輯以豬哥亮的洗手舞為出發，「將有更多我參與的全新豬式影片與大家分享」，而謝順福也開心宣布正式出道，延續豬式歡樂。

謝順福頂著馬桶蓋頭與短褲造型，重現豬哥亮經典造型，謝金晶直說我覺得相似度達百分之八十五耶，除了外表，肢體與說話神情最像，有抓到老爸的精隨，而長兄如父，看到哥哥的豬哥亮造型，真是又驚喜又酷，只是過往我總愛牽著老爸的手撒嬌，今天拍照是跟哥哥，我還是有點害羞，拍照中謝金晶不經意的幫忙老哥梳整頭髮，謝金晶坦言好像真的在幫爸爸梳頭一樣，一直以來老爸的頭髮，都由專人打理，「今天幫化身成爸爸的哥哥梳整頭髮，好像像圓了一個無法完成的遺憾！」

謝金晶與謝順福合體拍攝。（豪記唱片提供）

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