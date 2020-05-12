經濟部工業局南科管理處11日在岡山本洲工業區舉辦「製造業及其技術服務業紓困座談會」，針對企業紓困補貼、融資等方案逐一說明，吸引約50多家廠商前往參加。有冷凍業者反映，公司受到衝擊嚴重，但因為無法調降契約容量而無法減收基本費用，對此工業局表示，將會專案協助業者解決。

民進黨立委邱志偉表示，新冠肺炎嚴重衝擊製造業，經濟部反應迅速，針對業者提出紓困方案，由於方案眾多，但也設有門檻，因此特別要求經濟部到高雄舉辦說明會，把紓困方案詳細向業者說明，並針對業者提出的問題回覆、處理，讓紓困的美意可以落實在企業中。

經濟部說明，針對受到疫情衝擊導致營收衰退50％以上的艱困企業，可以向政府申請薪資補貼及營運資金補貼，受理時間至7月底為止，有資金需求政府也提供融資協處補足銀彈。另外，還有水電減免、工業區公設維護費減收、工業區租金緩爭及減收方案，減輕業者負擔。

有冷凍業者反映，雖然公司與去年同期營收衰退30％，可以申請調降契約容量、減收基本費用，但冷凍業的用電量就是需要這麼多，即使受到嚴重衝擊還是無法調降契約容量，向台電反映只收到這是政府規定的制式答覆，讓他們無法享有政府的美意。

(中時 )