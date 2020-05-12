新冠肺炎疫情嚴峻之際，法務部調查局不忘反毒，12日公開執行今年度全國獲案毒品銷燬儀式，共銷燬917公斤的各類毒品，數量之多，為歷年罕見，其中包括海巡署4年前所破獲的693公斤、1800塊海洛因磚。

調查局表示，調查局自1993年起，設置「獲案毒品證物保管專庫」，負責各機關緝獲之第一、二級毒品，包括海洛因、大麻、古柯鹼17種毒品證物檢驗、集中保管及公開銷燬作業。

調查局說，今年經法院判決確定，應銷燬各類毒品計5385件，重量917公斤377.28公克，須執行銷燬，因銷燬毒品數量龐大，重量為去年的6.5倍，為此，調 查局指派北機動站及警衛組同仁，全副武裝全程執行安全戒護。

但有鑑於新冠肺炎疫情期間，考量毒品銷燬之處所屬密閉空間，因此簡化今年的公開銷燬儀式，由調查局人員自毒品證物離庫起迄焚化銷燬全程錄影存證，並在高檢署檢察官、消基會及毒藥物防治發展基金會共同監證下，將毒品投入爐內焚化，圓滿完成銷燬作業。

(中時 )