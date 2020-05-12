高雄市6月6日將舉行罷韓投票，國民黨、韓營現保持低調作為，引起黨內不少人有危機感。繼前黨主席洪秀柱率先倡議「力抗貪腐集團，反罷免一票」，以高雄歷經民進黨長期執政產生許多弊病，籲請高雄市民6月6日出門投票反對罷免，並呼籲支持者要動員高雄親友投反對票。國民黨中評委、台灣青年聯合會理事長何溢誠支持柱姐看法，呼籲韓及國民黨要硬起來，硬仗就要硬幹。

看到坊間的民調數據，高雄市長韓國瑜不出意外的話，恐怕6月6日就要被罷免掉了，國民黨從上到下到現在都在裝死，卻不敢死馬當活馬醫，下重藥、出大招跟他拚了，只有洪秀柱率先在臉書發文支持正面迎戰，呼籲高雄市民6月6日出來投下反對罷免票。

何溢誠認為，韓國瑜要雄起，國民黨硬起來，前怕狼后怕虎，進退失據，左支右絀，直接對決，硬仗就要硬幹。

洪秀柱昨晚發文說，她參政以來，反對任何貪腐行為，包含李登輝總統執政時期的黑金問題，到陳水扁總統自身的貪腐狀況，我們也看到大陸也因經濟快速發展隨之而來的打貪打腐。因為清廉是普世價值，應當是政治人物最基本的條件，也是人民對政治人物最重要的要求。

洪秀柱說，仔細看了中選會所公布的綠營高雄市長罷免理由書，具體的理由除了韓國瑜市長去年參選總統之外，並沒有其他甚麼具體的理由，簡單說，主要的罷免理由就是不喜歡韓國瑜。「不喜歡一個人，可以成為支持罷免一個人的理由嗎？這樣是民主嗎？還是破壞民主的民粹？」

洪秀柱說，臺灣上自總統下到里長，所有的民選首長幾乎都曾換人做做看，也就是的政黨輪替，有人說一個民主國家是否民主要經歷過二次以上的輪替，經過新陳代謝才叫做民主，但沒聽說過因為不喜歡而罷免一個剛滿一年的首長叫做民主！「我看這不是民主，而是政治鬥爭！」

她指出，高雄市歷經民進黨長期執政，有了許多弊病，發生許多令人難以理解的資源分配問題，包括氣爆善款不當使用、大港開唱不當補助、慶富案不當核貸、興達港喬獵雷艦造船用地、輕軌二階決策疑點等五大弊案，甚至陳菊市長任內，市府團隊貪汙瀆職共105案，起訴 194人，可是多少高雄的綠營人士在民進黨選輸高雄市長後跑到中央去做官？

因此，為了高雄未來，為了反貪腐，讓清廉這個基本價值留在高雄市政府，讓願意做事的人好好做事，她反對高雄市長罷免案，我們要讓已經連任的民進黨政府了解，高雄人不歡迎貪腐集團班師回朝，透過反罷免讓反貪腐的清廉價值，成為所有政治人物與政黨的金科玉律。

洪秀柱最後強調，請高雄的好朋友支持反貪腐挺做事，6月6日請出門投反對罷免一票，也請不在高雄的好朋友們，告訴在高雄親友投下這力抗貪腐集團反罷免一票，讓我們一起在反貪腐之路上共同寫歷史！

(中時 )