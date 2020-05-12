疫情當頭，國內高爾夫球桿頭代工龍頭復盛（6670），今年第一季每股盈餘仍達3.28元，只比去年同期的3.33元，少約1.50％。

復盛董事會12日通過今年第一季財報，合併營收約36.26億元，比去年同期的42.11億元，衰退約13.89％，不過，每股盈餘仍達3.28元，只比去年同期的3.33元，少約1.50％。

法人指出，復盛今年第一季營收減少，與新冠肺炎（COVID-19）疫情期間，客戶遞延出貨有關，而獲利增加，則是產品組合屬於較高利潤的球頭，占了較多比重有關。

(工商 )