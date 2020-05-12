復盛第一季每股盈餘3.28元 與去年同期相當 17:242020/05/12 工商 顏瑞田 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 疫情當頭，國內高爾夫球桿頭代工龍頭復盛（6670），今年第一季每股盈餘仍達3.28元，只比去年同期的3.33元，少約1.50％。 復盛董事會12日通過今年第一季財報，合併營收約36.26億元，比去年同期的42.11億元，衰退約13.89％，不過，每股盈餘仍達3.28元，只比去年同期的3.33元，少約1.50％。 法人指出，復盛今年第一季營收減少，與新冠肺炎（COVID-19）疫情期間，客戶遞延出貨有關，而獲利增加，則是產品組合屬於較高利潤的球頭，占了較多比重有關。 (工商 ) #復盛 #每股盈餘 #仍達 #少約 #第一季 也許您會感興趣 推薦閱讀 《業績-半導體》創見Q1淨利年增26.2％ 每股盈餘1.08元 08:062020/05/08 財經 開發金控4月獲利20.56億元 每股盈餘0.11元 18:382020/05/08 財經 《業績-電機》崇友首季每股盈餘1.12元 08:182020/05/11 財經 達方首季每股盈餘0.36元 10:512020/05/11 財經 《業績-其他》益張Q1獲利年增55％ 每股盈餘0.95元 17:392020/05/11 財經 《業績-光電》華宏首季獲利年增3.6倍 每股盈餘0.35元 17:392020/05/11 財經 中華電信4月營收157.2億元 每股盈餘0.36元 18:032020/05/11 財經 遠傳4月營收61.41億元 每股盈餘0.22元 18:092020/05/11 財經 富邦金4月單月獲利、累計獲利、每股盈餘 均穩居金控第一名 20:522020/05/11 財經 華宏 首季每股盈餘0.35元 04:102020/05/12 證券．權證 財經熱門新聞 雄獅賣便當求生 老謝嘆：旅遊業全台最慘 - 財經 沒被邀請不怕？台積電赴美設廠 死敵出招跟進陷兩難 - 財經 百年最大危機 全球第2悠久航空公司申請破產 - 財經 貿易戰再起？陸恐斬斷美晶片 這家台廠撿到槍 - 財經 億萬富翁恐無家可歸？外媒曝馬斯克財務狀況 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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