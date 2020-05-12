金管會12日宣布7月1日將上路的保單責任準備金利率，新台幣保單降1碼（0.25百分點）、美元保單降2碼（0.5百分點），調降後，新台幣20年期以上長年期保單責任準備利率降到1.5％，美元保單則是降到1.75％，保費漲幅預估在5~40％之間。

另外澳幣保單降4碼，長年期保單由2.75％降到1.75％，人民幣保單則是10~19年期保單降3碼，其餘年期降2碼，長年期保單亦由2.25％降到1.75％，但這二幣別保單已幾乎無銷量，因此預估影響不大。

最特別的是保險史上首度出現責任準備金利率「歸零」，即繳費期間低於3年、保單只有6年的新台幣保單，7月1日之後責準利率為0，即躉繳或2~3年繳費六年期儲蓄險，未來將不可能出現，保險局表示因為業者「設計不出來」。另外，歐元保單繳費期間低於3年，保單期間不到20年的保單，責任準備金亦歸零，但歐元保單在台灣一直未開賣，所以影響並不大。

金管會主委顧立雄先前在立法院表示，「低利率時代卻賣高利率保單，對保險公司健全經營有害，也對整體保戶有危險」，金管會是多次討論與評估後，決定即時反應市場利率，因此新台幣降1碼、美元降2碼、澳幣降4碼、人民幣保單則分年期，10~19年是降3碼，其餘年期降2碼。

調降責任準備金利率的措施將在今年7月1日與死亡保障門檻、宣告利率穩定機制及契約服務利潤（CSM）不得為零等新制度一起上路。

(工商 )