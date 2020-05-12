萬海（2615）今年首季營收180.07億元，年增4.12％，營業淨利6.09億元，稅後獲利0.83億元，EPS0.04元。公司說明，獲利遠低於去年的10.42億元，主要是因為今年開始限用低硫油，而首季低硫油價格太高，另公司投資的金融資產出現巨額評價損失，但未來有機會回沖。

萬海首季營收較去年同期增加7.12億元，表現優於其他的貨櫃運輸同業，但因2020全球海運市場開始使用較貴的低硫油，營運成本大幅增加。首季低硫油每噸單價約550美元，較去年同期使用的高硫油，每噸的成本增加逾三成。所幸近期油價下跌，新加坡11日低硫油報價來到每噸257美元，價格腰斬，未來營業成本可望大幅改善。

第一季營業外收支淨損5.12億元，主因乃受新冠疫情影響，全球金融市場大跌，所投資金融資產出現未實現的帳面評價損失所致。惟此部分損失，如果市場恢復好轉後將可回沖，近期金融市場已見大幅好轉。

展望未來，第二季世界各國陸續採取防疫隔離措施，影響消費需求。但最近很多國家已經開始討論逐步解封復工。公司看好如果下半年疫情獲得控制，經濟活動回復正常之後，全球海運需求可望反彈。

萬海4月因亞洲國家疫情惡化，營收53.56億元，年減10.95％，但在油料支出與投資的金融資產部分都大好轉，可望維持獲利狀況。

(工商 )