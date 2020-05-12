南山人壽又吃罰單。金管會12日宣布，在2019年7月專案金檢南山人壽時，發現有保戶以保單借款方式投保投資型保單，且借款與投保都是同一業務員送件，又未說明保費來源，公司卻未加強核保；其次是銀行通路不當招攬保單，衍生爭議，但南山人壽未確實記錄查證過程，也未對不當招攬業務員註記控管，這二項缺失就被罰180萬元。

另外還有保單銷售過程錄音，業務員逐字方式宣讀，未有強調重要條款等；廣告文宣及保單說明書未參考基金公開說明書等，二項缺失被處2項糾正。

南山人壽目前應可說是保險局罰單大戶，從更動收費員機制、投資人員管理失當及資訊系統境界疏失，南山人壽已吃上千萬元罰單及多位高層主管被停職。

這次專案金檢金管會找出的四大缺失分別是，一對保戶以保險單借款方式購買投資型保險商品，且保險單借款案件由同一招攬業務員送件，有未於業務員報告書正確說明保險費來源之情事，作業核有欠妥，且影響保險公司核保風險評估之正確性，且公司核保作業亦未確實查證新保單業務員報告書所列保費來源是否屬實，未落實評估保戶適合度之政策，核與保險法第148條之3第2項授權訂定之保險業招攬及核保理賠辦法第6條第1項第7款、第9款、第7條第1項第3款、第4款及第17條規定不符。

二辦理消費爭議案件之處理過程，就透過銀行通路招攬所衍生之消費爭議案件，未確實記錄查證過程結果，處理過程有欠妥適，及對有不當招攬紀錄之業務員未註記控管，不利落實招攬品質之控管，核與保險業招攬及核保理賠辦法第6條第1項第9款第2目、第2項第2款、第3款及第17條規定不符。

這二項罰鍰180萬元。

三是經查銷售過程錄音內容業務員僅依公司所訂「錄音銷售過程紀錄範本」，以逐字方式向客戶宣讀，未有商品重要條款內容、除外責任及商品說明書重要內容之相關解說，不利確認客戶辦理該商品交易之妥適性，以及辦理保險商品上架審查作業，對商品分析有欠詳實情形，上架審查作業有待加強等，核與投資型保險商品銷售應注意事項第6點及第8點規定不符。

四是廣告文宣及保險商品說明書，未參考基金公開說明書或證券相關法規，揭露產品資訊及相關警語，不利落實金融消費者之保護、保險商品廣告文宣所揭露之資訊與基金公開說明書不一致，易致消費糾紛，以及商品說明書未完整揭露目標到期債券基金相關風險，核與投資型保險資訊揭露應遵循事項第2點第1項第2款規定、第10點及第11點規定不符。

這二項疏失則是二項糾正，會影響南山人壽的安定基金保費計算。

(工商 )