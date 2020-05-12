聲寶今日董事會承認第一季財報，第一季因空調提前出貨，帶旺合併營收比去年同期增加2.18％，毛利率提升，EPS也從去年同期0.28元提高至0.32元。

聲寶首季合併營收18.06億元，年增2.18％，毛利率從去年同期15.92％提高17.27％，營業利益1.06億元，稅前淨利1.52億元。聲寶過去曾發生虧損而不需要繳營利事業所得稅，今年起恢復課徵營所稅，本期淨利從去年同期1.11億元增加至1.29億元，淨利歸屬母公司1.20億元，EPS也從去年同期0.28元增加至0.32元。

(工商 )