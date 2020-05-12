新冠肺炎疫情持續全球延燒，美國累計確診人數飆破134萬例，造成境內至少8萬人喪命，當地醫療體系近乎崩潰，就連殯葬業也不堪負荷。不過近期在加州洛杉磯監獄卻突然激增多起確診病例，原來是囚犯們為了要提早出獄，竟刻意使用疑似是染疫者的物品，好讓自己也能感染新冠肺炎。

囚犯們故意共用物品，導致多人確診染疫。（圖／翻攝自推特@LASDHQ）

綜合外媒報導，位在卡斯泰克（Castaic）North County Correctional Facility監獄，在近2個禮拜內急速新增30起確診病例，經調查後發現，其中21人是因曾與他人共用同一個杯子，剩餘的9人則是去聞已使用過的口罩，導致多人交叉感染，消息一出也立刻引起社會關注。

警長維拉紐瓦（Alex Villanueva）在11日的記者會上公布這段監視器畫面，並嚴厲譴責「這些人故意這樣做，迫使我們去釋放更多人出獄，此做法非常令人不安。」雖然當局已緊急展開調查，但沒有囚犯願意承認是故意被感染，且目前也未能證實杯子與口罩是來自確診囚犯的物品。

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(中時電子報)