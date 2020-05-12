翻轉軍事基地，成為當代文化場域！品歷史、玩藝術、探自然！文化部自去年九月，在空總台灣當代文化實驗場（C-LAB）進行園區圍牆拆除工程並進行景觀改造，以翻轉該空間過去六十多年來作為軍事基地嚴肅且封閉的意象，將空間重新開放給全民，這裡也能看到坦克車、過往軍事文物。文化部表示，空總圍牆已於今（12）日正式拆除完畢，配合空間開放，台灣當代文化實驗場（C-LAB）近期將舉辦一系列戶外活動，室內藝文展覽也配合防疫標準辦理，歡迎民眾參訪體驗園區嶄新風貌。

自仁愛路三段舊空總大門踏入園區，首先映入眼簾即是臺灣當代文化實驗場大型招牌。（財團法人臺灣生活美學基金會提供）

文化部自2018年起承接前空軍總司令部基地，改名為台灣當代文化實驗場（C-LAB），並於2018年8月始交由「台灣生活美學基金會」營運。台灣當代文化實驗場（C-LAB）是以國際型文化創新機構為定位的「文化實驗室」，結合藝術、科技、社會三面向，成為一個向創作端開放，也面向公眾的文化創新孕育基地，盼能以文化翻轉城市，以藝術思考未來。

C-LAB在園區各處入口建置指標系統與燈箱，讓民眾一走進空總園區即可清楚的瞭解方向與展演活動。（財團法人臺灣生活美學基金會提供）

圍牆於今日正式打開後，C-LAB已經規劃以2020戶外裝置計畫「交幻場Wonderland」作為空間轉型的戶外活動，包含「實驗建築」、「光環境科技藝術」、「場域色彩」、「工藝地景」等複合式創作計畫，由藝術家、設計師和市民大眾共同發想規劃，透過實體空間的轉化和虛擬共學平台的打造，讓園區在圍牆打開後，能透過這些戶外裝置計畫，轉化原空間封閉嚴謹的軍事基地意象，邁向一個更開放更多元的城市公共空間。

C-LAB圍牆拆除工程完工後，空總園區正式全面打開，成為一座位在市中心的新市民公園。（財團法人臺灣生活美學基金會提供）

「交幻場Wonderland」計畫中，最先完成的是委託DMO團隊在仁愛路與建國南路口構築的環形實驗建築「磚循環」，「磚循環」是以C-LAB圍牆拆除下的舊紅磚為材質打造的圓圈構築，圓圈的造型不同於原本園區線性或直角的幾何建築，軟化了過去空軍基地的剛毅屬性；正圓的純粹造型，亦象徵此構築採舊材料循環再生的特質，盼能成為邀請大家走進該開放空間的識別標誌。

位於C-LAB園區仁愛路與建國南路轉角的實驗建築「磚循環」為DMO團隊的作品。（財團法人臺灣生活美學基金會提供）

戶外裝置仍有范承宗創作的竹編工藝地景「滾動計畫」、都市酵母增添場域色彩的「空總毯」街道傢俱，以及許巽翔與謝佑承創作的「光環境」科技藝術等計畫。此外，五月底將有光雕投影計畫：限時動態公園（2020 C-LAB NEXT：Story Park），委託藝術家陳怡潔製作古蹟光雕投影，融合該空間豐富多元的人文與自然元素，在古蹟牆面呈現吸睛的巨幅數位光雕作品。

C-LAB 五月開展的首檔大型展覽「姚瑞中：犬儒共和國」。（林宜靜 攝）

此外，C-LAB 五月開展的首檔大型展覽「姚瑞中：犬儒共和國」，為藝術家姚瑞中的大型個展，呈現姚瑞中從早年於空軍服役時啟發的創作靈感，到其自2008年發想之「犬儒共和國」計畫的創作歷程。

八月，將推出「玩聚場夏日藝術節」，是連續三年舉行之大型表演藝術節，將透過工作坊、市集、演出等活動，強化藝術共融。十月則有年度大展「RE：PLAY操演」，將以多樣化的展演活動，推展當代藝術的實驗性，歡迎各位民眾一同參與。

(中時電子報)