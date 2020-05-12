夏季教室就算掛扇齊開，各角落還必須拿來電風扇為學生消暑。（林和生攝）

每年6至9月，教室裝不裝冷氣的議題就會被拿出來檯面上討論，屏東縣長潘孟安12日於屏東縣議會進行施政報告時，首次對此問題回應，他強調，裝設冷氣的問題不大，但後續電力設施設備才是關鍵，「安全會是最優先的考量」。

屏東縣議員李世斌多次因為冷氣問題向縣府請命，日前他又透過臉書表示，時節入夏，屏東動輒34度以上高溫，2、30名學生坐在教室裡汗如雨下，根本無法集中精神，這真的是我們要的學習環境嗎？

潘孟安指出，去年起已針對縣內379所學校專科教室進行冷氣裝設，數量超過700台，一直到明年底前，還會陸續裝設1402台冷氣；但他話鋒一轉強調，其實冷氣裝設的問題不大，以全縣205所學校試算，經費是縣款足以支應，不過評估各校的電力設施設備才是關鍵。

潘孟安以萬巒鄉補助鄉內6所中小學裝設冷氣為例，每到夏季，冷氣全開的狀態下就會有跳電情形產生，後續改善電力設備花的錢，比裝設冷氣的還要多。他承諾，這攸關學生學習環境，未來將分年度改善，前提還是以安全為主要考量。

有學校校長透露，冷氣裝設與否確實會陷入兩難，對於裝設經費及接續而來的電費及供電來源都必須精算，已經不是單純選擇題，而是需絞盡腦汁才能解答的申論題。

(中時 )