面對新冠疫情，對民眾的消費行為有什麼樣的改變？保德信全球消費商機基金經理人楊博翔表示，過去中高年齡消費者較不願嘗試線上購物等新消費模式，但在本次疫情被迫在家時，反而因此首次體驗。

預期在此一關鍵突破並了解其方便性後，中高齡族群也將成為極具成長性的潛在消費者，新消費趨勢優勢將反應於股價上，自2/12日大盤自高點回落，新消費趨勢股表現明顯抗跌，甚至Amazon、Netflix與Wal-mart還創下波段新高，反映其營運模式於巨變時的強韌適應性。

隨著全球消費趨勢的改變，尤其在全球行動裝置使用人口年年突破的同時，電子商務、線上遊戲及串流媒體等全球最夯指尖宅商機竄起。

保德信投信指出，經歷這次疫情的衝擊，預期將加速消費行業的業務佔比將持續激增，建議投資人可多加留意線上消費相關產業，唯有精準掌握市場趨勢，才能掌握投資機會。

由於仍有感染風險，因此預料旅遊相關消費活動短期內仍無法明顯回溫；加上就業市場短暫衝擊，民眾也可能避免大額消費支出如購買汽車。但楊博翔指出，疫情迫使人際「非實體」接觸，4月全球約40%人口因疫情而行動遭限制，「宅在家」讓民眾短期使用線上消費率激增外，也有加快新消費型態取代傳統通路的速度。

除此之外，本次疫情使很多過去不願網路訂購生鮮雜貨的消費者首次嘗試此一消費模式，楊博翔認為信任感與便利性將培養成為長期消費習慣。如Wal-mart生鮮雜貨等必須性商品佔營收比約70%，也成為最大受惠者。

整體而言，目前疫情已逐漸受到控制，楊博翔預估8月底經濟活動將大致恢復正常。儘管就業市場短暫性乏力，各國政府積極救援有望減緩降低消費層面衝擊，特別是新消費趨勢個股的「非實體」特性使其具有強韌適應性，預期新消費趨勢取代傳統消費市場的速度可望因疫情而加速，建議投資人仍可留意疫情所催生新型消費型態投資機會。

(時報資訊)