爆「愛劈腿」賴弘國震怒 堅持對「她」告到死

廣告小妹臉書全文。（圖／翻攝自廣告小妹臉書）

「醫界王陽明」賴弘國和阿嬌14個月短命婚告吹，今（12）日首出面說分明，澄清絕無出軌，並強調「一定告到死」，而他提告對象正是網紅廣告小妹，兩人戰火延續多日，廣告小妹再嗆他「可憐哪」。

廣告小妹11日在臉書先嗆賴弘國：「自己渣還講不得，用律條壓人。兩個字，來啊。」接著深夜又發文，嘲笑他是「五千萬先生」，並透露他去高雄找了小律師，但該名律師沒有登錄台北公會，不能出席台北庭，只能把問題丟給地檢署，酸他提告訴不提自訴，連花錢委任律師寫告訴狀也捨不得，直嗆：「請問，你到底有沒有心要告我啊？？？還是說，五千萬燒完了沒錢。可憐哪！需不需要紓困？」

廣告小妹之前曾在臉書指賴弘國「愛砲也愛劈」，氣得賴弘國聯絡律師開口「不管花多少律師費，我一定告死她」，而今賴弘國出面，希望大家給空間之外，也再度強調網上只要出現涉及毀謗的言論，「一定告到底、告到死」。

(中時電子報)