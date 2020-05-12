卓蘭葡萄授粉期受高溫少雨影響，出現「石葡萄」情形，果粒長不大影響產量，卓蘭鎮公所協助農民爭取天然災害救助。（卓蘭鎮公所提供／巫靜婷苗栗傳真）

卓蘭葡萄授粉不佳，一串葡萄上出現大大小小、顆粒不均勻的情形。（卓蘭鎮公所提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣卓蘭鎮盛產香甜多汁的巨峰葡萄，栽種面積約達500公頃，不過今年夏期果因3、4月授粉期，氣候異常導致授粉不佳，出現無籽假性結果，俗稱「石葡萄」的情形，鎮公所提報縣府邀集農糧署、苗栗農改場會勘，初步判定未達天然災害救助標準，但是果農仍希望有二次會勘機會，降低天災的損失。

卓蘭鎮長詹錦章指出，今年葡萄夏期果於3、4月授粉，因南風高溫氣候及溼度低的影響，授粉情形不佳，沒有著果的葡萄成了無籽假性結果，一串葡萄上出現大大小小、顆粒不均勻的情形，因此於5月5日與縣府農業處、農糧署北區分署、苗栗農改場及里長、代表實地勘查，盼爭取災害救助。

卓蘭鎮農會推廣部主任蘇春蓮表示，大部分果農在2月初剪枝催芽，碰到3月份高溫、4月突然低溫，雖然沒什麼雨，但導致葡萄不正常授粉成「單為結果」特性，葡萄裡面沒有籽，果粒就像石頭一樣不會長大，所以又稱「石葡萄」，幾乎每戶農園都有此現象，受損面積及嚴重性不一。

蘇春蓮說，一條藤會產出1至2串的葡萄，農民會將長得不好的葡萄剪掉，這個舉動叫「疏果」，非常費工，據悉勘查小組認為果粒仍處幼果期，應該還會再長大，因此判定未達天然災害救助標準，但有經驗的果農一看就知道不會再大了，希望擁有二次會勘的機會。

卓蘭鎮公所農業課表示，尚未收到縣府正式公文回覆，若收到回覆確定沒有達到天然災害救助標準，將研擬啟動第二次會勘，公所會盡快辦理，但依據勘查小組建議，短期內再次會勘，結果應該差不多，希望待1至2周後，果粒較成熟時再會勘，有助判定天災受損的事實。

(中時 )