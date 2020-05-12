伊朗港口官員表示，位在阿巴斯港（Bandar Abbas）遭到了網路攻擊，不過破壞不大，僅造成了一些私人系統的損壞。

防衛世界(Defense World)報導，伊朗港口和海事組織（PMO）的總經理穆罕默德·拉斯塔德（Mohammad Rastad）說，伊朗近幾天一直遭到各種網路攻擊，它們攻擊港口管理電腦，試圖癱瘓，所幸這陣子，只滲透到附近的幾個私人操作系統，對於港口主系統沒有影響。

這位官員認為，襲擊是敵對的外國主權國家發動的。

伊朗通信與資訊技術部長賈霍米(Mohammad Javad Azari Jahromi)說，在去年12月，曾經發生一周內有3起網路攻擊，不過伊朗也有防備，稱為「數位保壘」(Dezhfa)的防火牆系統，在2019年阻止了3300萬場的網路攻擊。

賈霍米說「三分之二的襲擊被防火牆攔下」，這意思似乎是三分之一的網路攻擊沒攔下。

據稱，德黑蘭在2010年開發國家內部網路安全系統（NIN），工作已完成80％，可以說是伊朗的金盾工程。

這個網路系統的目的是減少伊朗對國際網路空間的連結，並防範伊朗人利用虛擬專用網（VPN）來繞過伊朗的網路審查。根據官方媒體的報導，未來伊朗政府可以有效調控國內網路，決定用戶可以訪問哪些內容，而無需在抗議活動出現時，關閉全部網路

(中時電子報)