北市府2月自稱全國首創，發布《台北市建築物外牆安全診斷檢查及申報辦法》，針對一定條件的大樓必須強制做申報，否則開罰，財力有限的老舊公寓大樓管委會可申請補助，但北市議員許家蓓踢爆，至今仍未有大廈申報或申請補助，成了另類的「＋0」。都發局回應，剛上路，年底需完成3000多棟，並坦言因疫情關係，診斷機構還沒成立。

許家蓓表示，信義區某大樓外牆剝落，曾釀成1死1傷，每年約有800件反映外牆的案件，其中200件有安全疑慮，且每年修繕補助的預算執行率皆低於20％，顯示必須要有公權力強制執行，但她發現，北市列管應申報外牆安全的大廈近3000棟，政策上路迄今卻是「0申報」，申請補助也掛0。

許家蓓說，檢查人員僅205人、診斷人員139人，若大廈管委會都擠在年底申報，人力根本不夠，也不見市府有積極發函告知管委會，只會被動等民眾來申報，政策美意非但無法落實，恐怕更招致民怨。

都發局建管處回應，預算執行低是因自治條例一直到2月才過，所以預算才放著；件數申請率低則是因為，政策剛上路，且所有權人在經費上有籌措的問題，以及還沒有共識要整修，還有行政報告、診斷程序等，並坦言「今年因疫情關係，診斷機構還沒成立」，但陸續已開始有找檢查人去檢查。

都發局長黃景茂表示，會繼續宣導，後續會精進。都發局補充，會先通知管委會有這項申報辦法及宣導資料，11樓以上大樓也會陸續分批發文告知。

(中時 )