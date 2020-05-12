5月12日是護理師節，新冠肺炎爆發逾4個多月，第一線醫護人員穿梭前線打仗，除體力負荷外，1天更得洗上幾十次手部消毒，造成肌膚呈現亁癟手皺。蓋婭社企挺防疫募集護手霜今（12）日各致贈100條護手霜給彰化基督教醫院、高醫附設醫院，養護醫護人員的雙手。

蓋婭社企創辦人楊洵表示，在新聞上看到醫護人員洗手洗到龜裂，感到非常敬佩。本身擁有醫學檢驗背景，知道這些工作真的非常辛苦，想為醫護人員盡一份心力，因此號召具有理念相同的朋友，舉辦這場「您買，我捐」以精油植萃護手霜支持前線醫護的活動。

蓋婭社企發起的活動募集了200條護手霜，分別致贈了100條護手霜給彰化基督教醫院，由醫學檢驗部主管代表接收。而今天致贈給高醫附設醫院的100條護手霜，則是由護理部主管代表接收。

蓋婭社企品牌總監林盈提到，蓋婭社企是三屆獲選進駐經濟部社創中心的的社會企業，是以專利仿生農法種植技術與天然植萃保養保健品開發見長。今天剛好是國際護理師節，能在今天把大家的心意送達，覺得非常有意義、非常榮幸。

(中時 )