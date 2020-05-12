近年台中房價不斷墊高，年輕人往往需要花費10年才能存到購屋第一桶金，成了「高齡首購族」。對此，不動產估價師楊祥銘指出，台中城市發展快速，房價長期看漲，青年購屋除了秉持先求有再求好的原則，建議優先卡位有交通建設的地段才能實現房產增值，甚至提前達成以屋換屋，享受住大房子的「空間自由」。

談及青年購屋議題，楊祥銘建議，年輕人存到第一桶金就可以開始準備購屋相關事宜，一來台中屬於正在發展中的城市，現在不買將來可能會更貴；二來台中房價相對還在年輕人可負擔得起的範圍，年輕人在購屋心態上要以「先求有、再求好」為原則，做為購屋計畫的開始。

舉例來說，台中房市首購類房屋的坪數約在22～33坪之間，總價則在600～800萬間，通常預售屋的可貸成數約八成，假設選擇總價750萬的房屋，貸款30年分期攤還，以目前「青年安心成家購屋優惠貸款」利率水準在極低的1.18%，每個月房貸只要2萬元（台中小家庭平均房租支出則在1.5萬元）。

楊祥銘指出，通常房貸支出只要不占家庭所得的三成以上，就能維持正常的生活品質，由此推估，目前房價對台中的雙薪家庭來說，都還是可以承擔的範圍。

不過，由於台中首購新案的坪數通常不超過35坪，年輕人成家後，過幾年勢必會有換屋的需求，若想要以屋換屋，勢必得買到有機會增值的房地產！

對此，楊祥銘以估價師的經驗分析，通常營建業者在決定興建一棟大樓時，必須先評估土地價格是不是符合土地的市場價值，雖然土地周圍匯集多項重大建設，它就有一定的增值性，但也必須衡量預售價格，是不是已經超過其合理區間；一般而言，預售屋的價格不宜超過同區域、同值性之新成屋（3年內完工建築）兩成以上，否則交屋後，房價容易陷入停滯期，甚至淪為拉抬周圍房地產價格。

年輕人買房子也是同樣的道理，楊祥銘表示，就理論來說，建築物落成的當下，建物即開始折舊，房地產只能靠該地段之土地增值來兌現，並且土地的增值額要大於建物累積折舊額，才能達到增值的利益，且若又遇上購屋者所期待的重大建設利多又遲遲不來，那麼想求好、求大房子可能要等上好一段時間。

那麼要怎麼買到會增值的好地段？楊祥銘則建議，以台中房市來說，購屋盡量挑選在有重大交通建設的地段，因為重大交通建設受惠的住民人數眾多，對於政府施政滿意度較有感，所以兌現可能性最高。

另外，他也提醒，就算購置在交通建設周圍，也要注意該區域房價是否在短時間內（1～2年期間）出現急漲現象，或是周圍有建商頻頻推出低自備款建案，這可能代表區域內的房地產交易結構投資客比例較高，未來不動產跌價風險也較高。

(中時電子報)