許多民眾會為了方便，而要求外送員將飲料或食物送到門口，但這樣的舉動其實十分危險。有一名女網友就透露，自己騎車外送竟然遇到變態男客人全裸，回想起當時的情況，讓她餘悸猶存，提醒大家要注意。

這名女網友在Dcard上透露，自己在南部飲料店打工，因為晚班男店員比較少，所以需要輪流外送，9日輪到她上班時，接到一通舊公寓要外送的訂單。原PO到現場後客人替她開了門，因此按了電鈴就上了4樓。

上樓後，只見其中一戶門開著，因此原PO試探性地詢問是否有人需要外送，結果那名客人果真在裡面喊，「有喔，在這裡」，原PO當下沒有多想就走過去，沒想到，接下來這幕讓她嚇壞。

原PO驚見該男子竟然是全裸的，讓她忍不住心想，「我會不會回不去了…」，而她還提到，「客人那個還是垂直的」，這讓原PO收完錢後，鞋子還沒穿好就趕緊跑下樓。

回到店裡，原PO也和老闆們告知此事，他們也懷疑該名男客人是預謀犯案，而老闆直接下令，「以後有大樓或公寓都要求請客人到1F，若是不願意就不要接單」。對此，原PO表示，「感謝遇到那麼好的老闆和闆娘，打出來是想提醒大家保護好自己」。

(中時電子報)