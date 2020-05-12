沙烏地阿拉伯官員周一(11日)表示，已經指示國家石油公司沙烏地阿美 (Saudi Aramco)6月起將額外減產每日100 萬桶原油，以鼓勵OPEC以及其他產油國減產行動。不過，自OPEC+減產協議於3月破局後，各大產油國在4月大幅增產原油，導致國際油價崩跌，甚至出現負油價的情況，沙烏地阿美周二公布Q1財報，淨利潤年減25%，主因就是油價崩跌所致。

沙國最新決定，這該國原油每日減產達480 萬桶，預計沙國6 月原油產量達每日749.2 萬桶。沙國在3月的原油減產協議破局後，宣布4月起每日增產超過1200萬桶原油，國際油價一路崩跌。外界就推測，兩大產油國沙烏地阿拉伯以及俄羅斯為的就是搶奪市場份額，想在新冠肺炎疫情後創造出最適合自己的原油市場，沒想到原油需求驟減幅度超乎預期，導致國際油價崩跌走勢難收斂。

OPEC+聯盟最終在19日達成減產協議，5月起將減產970萬桶原油，創下史上最大降幅，但仍緩不濟急，紐約西德州原油(WTI)5月交割期貨價格甚至在結算日前崩跌，收在-37美元，出現史上首見的負油價。

據CNBC報導，沙烏地阿美Q1財報出爐，第一季度淨收入625億里亞爾（約合166億美元）、年減25％，遠低於前一年的833億里亞爾，原因就與沙俄兩國增產爭奪市場份額有關。

沙烏地阿美總裁兼首席執行官Amin Nasser表示，這次的疫情與先前幾次相當不同，該公司正在適應高度複雜且瞬息萬變的商業環境。沙烏地阿美表示，該公司在經濟周期表現出韌性，並由強大的資產負債表與低成本結構，處於優勢地位。

周一以來，布蘭特原油價格迄今已下跌逾50％，每桶原油價格落在30美元區間，不到沙烏地阿拉伯平衡預算所需價格的一半。

(中時電子報)