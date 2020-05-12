新北市土城中華中學傳出倒閉關門消息！該校為台灣棒球名校，培育出王建民、陳金鋒、黃平洋等知名校友，但近年因少子化，學生越來越少，一年虧損3千多萬，校方決定在7月結束營運。新北市教育局表示，近日確有收到校方來函表示要停止辦學，但因資料不齊全，已退回，要求補件再審。

中華中學成立於1962年，近60年來培育出無數棒球好手，包括王建民、陳金鋒、黃平洋、劉義傳、王光輝、郭李建夫、葉君璋等上百位職棒好手，孕育無數好手，可說是台灣棒球搖籃。

中華中學棒球隊在1999年解散，睽違12年餘2012年重新組隊，改以軟式組為主，並在2017年、2018年、2019年達成高中棒球聯賽(軟式組)三連霸，未料卻在這時傳出倒閉消息。

家長陳小姐表示，日前突然收到轉學單，表示校方只營運到7月，對此相當錯愕，認為學校沒有任何配套措施就逕自決定，相當不滿，希望校方給個說法。

中華中學校長卞紹莊表示，因少子化關係，學校近來招生困難，高三300多位學生畢業後，高一、高二學生加總也才不過200多人，加上養棒球隊其實很燒錢，校方無力負荷，迫於無奈才做此決定。

卞紹莊指出，學校預計7月底停辦，會盡力協助學生轉學至附近的高職、五專，同時也會與它校溝通，希望能承認中華中學的學分，讓學生不須再重修；另教師部分薪資，校方除了至7月薪水外，還會利用退撫金額外再追加1個月的薪資。

新北市教育局表示，日前確有收到中華中學停辦申請，但因相關資料不齊，已退回要求補件。

教育局並重申，學生受教權益、教師工作權益是最重要的，中華中學若執意要申請停辦，須將相關事項、程序完整規畫再行送件，待教育局核准後方能辦理。

(中時 )