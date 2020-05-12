知名3C通路商神腦國際公司，傳出恐因中華電信撤櫃，將大量裁員400多人，神腦工會日前要求公司提出因應對策，不料在勞資協商前夕，公司突解僱工會理事長陳政國，陳政國12日前往新北市陳情；對此勞工局表示，將提供律師費用補助，並鼓勵工會提出就業歧視申訴，保障勞動權益。

陳政國今下午在新北市產業總工會、桃園市產業總工會幹部陪同下，前往新北市勞工局陳情；陳政國說，神腦是中華電信獨家代理商，他在神腦工作15年，替會員權益奔走多年，今天突然被公司說不適任，情何以堪，「這個解僱行為是違法的，絕不會接受資遣！」

「老員工就像免洗筷，用完就丟！」陳政國質疑，神腦公司因疫情影響業績，須重新調整組織，可以理解，但公司頭一個就對理事長開刀，無疑要讓工會混亂，進而分化、瓦解，屆時公司員工遭裁員，也無工會可以保障勞工權益，盼新北市勞工局協助。

勞工局長陳瑞嘉表示，公司不得無正當理由解僱工會幹部，否則即可能構成「不當勞動行為」，由於神腦總工會設址新北市，勞工局將提供2項資源，包括協助工會向勞動部申請裁決，並提供律師費用補助，同時也鼓勵工會提出就業歧視申訴，盡全力保障理事長的勞動權益。

陳瑞嘉說明，神腦解僱工會理事長的行為，已涉及《工會法第35條》，呼籲神腦國際不應在防疫時刻，發生片面解僱工會理事長、打壓勞工的憾事。

(中時 )